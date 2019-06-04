Jay-Z стал первым в истории рэпером-миллиардером – ФОТО

Состояние Jay-Z, по консервативным оценкам Forbes, достигло $1 млрд – это первый в мире исполнитель хип-хопа, ставший долларовым миллиардером.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Forbes, среди активов Jay-Z – недвижимость (дома в Ист Хемптоне и Бель-Эйр и пентхаус на Манхэттене, за которые он в совокупности заплатил более $120 млн) и коллекция предметов искусства, оценивающаяся в $70 млн. Исполнителю, в частности, принадлежит картина художника Жана-Мишеля Баския «Mecca». Музыкант является единственным владельцем бренда шампанского Armand de Brignac и инвестировал в производство коньяка D'Ussé, сервис вызова такси Uber и музыкальный стриминговый сервис Tidal.

Отметим, что для того чтобы подсчитать состояние Jay-Z, Forbes оценивал стоимость принадлежащих ему долей в компаниях и его доходы – из полученной суммы были вычтены оценки расходов на соблюдение звездного образа жизни.

Путь Jay-Z к богатству еще более впечатляет, если учесть, откуда он начинал, отмечает Forbes: прежде чем стать музыкантом, Jay-Z торговал наркотиками. В 1996 году он основал собственный лейбл Roc-A-Fella Records и выпустил дебютный альбом Reasonable Doubt.

За время музыкальный карьеры Jay-Z получил 22 престижных премии «Грэмми» и неоднократно входил в рейтинги самых состоятельных исполнителей хип-хопа по версии Forbes.

Jay-Z женат на суперзвезде мирового шоу-бизнеса певице и актрисе Бейонсе , в браке с которой растит троих детей.

Ф.В, Г.Р.