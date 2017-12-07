Известный журналист о болезни сына: «Мне невыносимо видеть, как он мучается» - ФОТО - ВИДЕО

Журналист телеканала ATV Бахтияр Фатуллаев обратился к соотечественникам с просьбой помочь ему спасти больного ребенка.

Как сообщает 1news.az, в своем письме Б.Фатуллаев обращается к журналистам и просто отзывчивым людям.

- Я долго пытался справиться с этой проблемой самостоятельно, но вынужден просить о помощи сограждан. Мне очень неловко, но ради любимого сына я преодолею эту неловкость. Дело в том, что Гусейн болен, у него – ДЦП (детский церебральный паралич). К сожалению, лечение нам предстоит долгое и дорогостоящее, - пишет Б.Фатуллаев.

Он прикрепил к своему письму с призывом о помощи видео, на котором видно, какие страдания испытывает его восьмилетний сын.

По словам журналиста, для основательного лечения ребенка требуется 40-50 тысяч долларов.

- Любой родитель сделает для спасения своего ребенка все, что может. Я сделал, сделал все, что мог. Но сейчас просто вынужден обратиться за помощью к своим соотечественникам. Понимаю, что сумма нужна большая, но надеюсь собрать ее, потому что верю в доброту и понимание наших граждан, знаю, как у нас относятся к детям…

Прошу вас, помогите мне избавить любимого сына от этих страданий, от боли, которую он испытывает почти постоянно. Мне невыносимо видеть, как он мучается. И еще невыносимее осознавать, что я один не могу ему помочь. Я прошу вас, поддержите меня… Гусейну всего восемь лет, и он мечтает об обычном детстве: о прогулках с друзьями, об учебе в школе… И самое главное, у него есть все шансы выздороветь и начать жить полноценной жизнью. Реабилитация возможна! Очень прошу вас, помогите нам, - просит Б.Фатуллаев.

Эльшан Рустамов, Г.Р.

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