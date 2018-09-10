Известная итальянская компания подала в суд на Фархада Ахмедова

Известная итальянская компания Paghera Green Service Societa Agricola S.R.L подала в суд на бизнесмена Фархада Ахмедова.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report.az, согласно утверждению ОАО Baku Caspian Real Estates Limited, принадлежащее Фархаду Ахмедову, не выплатила итальянской компании 3 миллиона евро, которые она должна была заплатить.

Отмечается, что иностранная компания заключила в 2016 контракт с компанией Ф.Мамедова о проведении работ по благоустройству и озеленению на территории в 6 гектаров, расположенной в поселке Бильгях.

Согласно контракту, за работу итальянской компании должны были выплатить 12 миллионов евро и дополнительные средства.

Но, незадолго до завершения работ компания, принадлежащая Ф.Ахмедову, отказалась платить 3 миллиона евро и выдворила итальянцев с вышеуказанной территории.

В связи с этим компания Paghera Green Service Societa Agricola S.R.L обратилась в Лондонский суд с требованием о возмещении ее материального и морального ущерба.

Итальянская компания требует выплатить ей 5 млн. евро.

Юридический представитель итальянской компании в Азербайджане, адвокат Кямандар Насибов отметил, что в правоохранительные органы будет направлена жалоба по поводу уголовного состава.

Напомним, что Ф.Ахмедов проживает в России.

Он находится на 67-ом месте в списке «200 самых богатых бизнесменов России».

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