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Израильские военные сбили выпущенную из сектора Газа ракету

Сегодня в 20:35 ~ 1 минута на чтение 165
Израильские военные сбили выпущенную из сектора Газа ракету

Израильские военные сбили ракету, которая была выпущена из сектора Газа.

Информации о пострадавших не поступало, передает РИА Новости.

Пресс-служба армии Израиля: «Система ПРО «Железный купол» перехватила ракету, которая была выпущена из сектора Газа по южному Израилю».

Ранее в южных районах Израиля — Шаар ха-Негев, Сдот-Негев, Хоф-Ашкелон и городе Сдерот — сработала сирена воздушной тревоги, предупреждающая об атаке из сектора Газа.

Это уже вторая атака по Израилю из сектора Газа за последние дни. Две выпущенные ранее ракеты не достигли цели.

«НТВ»

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