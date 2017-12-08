Израильские военные сбили выпущенную из сектора Газа ракету

Израильские военные сбили ракету, которая была выпущена из сектора Газа.

Информации о пострадавших не поступало, передает РИА Новости.

Пресс-служба армии Израиля: «Система ПРО «Железный купол» перехватила ракету, которая была выпущена из сектора Газа по южному Израилю».

Ранее в южных районах Израиля — Шаар ха-Негев, Сдот-Негев, Хоф-Ашкелон и городе Сдерот — сработала сирена воздушной тревоги, предупреждающая об атаке из сектора Газа.

Это уже вторая атака по Израилю из сектора Газа за последние дни. Две выпущенные ранее ракеты не достигли цели.

«НТВ»