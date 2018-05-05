Израиль отказался от борьбы за место в Совбезе ООН

Израиль не будет бороться за место непостоянного члена Совета Безопасности ООН на выборах в этом году, сообщило постпредство страны при организации.
"После консультаций с партнерами и добрыми друзьями государство Израиль приняло решение отозвать свою кандидатуру на членство в Совете Безопасности ООН", — говорится в заявлении миссии.
Выборы пяти новых непостоянных членов Совета Безопасности ООН на 2019-2020 годы состоятся в Генеральной Ассамблее ООН 8 июня. После выхода из борьбы Израиля на два места в группе западноевропейских и других государств претендуют Германия и Бельгия. Полномочия Нидерландов и Швеции истекают в нынешнем году.
РИА Новости