Израиль отказался от борьбы за место в Совбезе ООН

Израиль не будет бороться за место непостоянного члена Совета Безопасности ООН на выборах в этом году, сообщило постпредство страны при организации.

"После консультаций с партнерами и добрыми друзьями государство Израиль приняло решение отозвать свою кандидатуру на членство в Совете Безопасности ООН", — говорится в заявлении миссии.

Выборы пяти новых непостоянных членов Совета Безопасности ООН на 2019-2020 годы состоятся в Генеральной Ассамблее ООН 8 июня. После выхода из борьбы Израиля на два места в группе западноевропейских и других государств претендуют Германия и Бельгия. Полномочия Нидерландов и Швеции истекают в нынешнем году.

В группе государств Латинской Америки и Карибского бассейна с 1 января 2019 года освободится одно место после выхода из СБ Боливии, на место которой претендует Доминиканская республика. От Африканских государств в Совет без борьбы должна пройти ЮАР после окончания членства Эфиопии. За членство в СБ от стран Азиатско-тихоокеанского региона борьбу будут вести Индонезия и Мальдивы после выхода Казахстана.

РИА Новости