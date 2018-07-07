«Изнасилованная у памятника Пушкину» в Москве гражданка Германии дала дикое интервью - ФОТО

Германская подданная Анна Майбах 24 июня обратилась в правоохранительные органы Москвы с заявлением о том, что утром неизвестные на Пушкинской площади, у памятника Пушкину, нанесли ей телесные повреждения и совершили насильственные действия сексуального характера.

По данным РЕН ТВ, в полиции предварительно пришли к выводу, что насилия не было, а немка после бурной пьянки и драки уснула на лавочке, а проснувшись, увидела уходившего от нее бездомного и сразу заподозрила изнасилование. Также выяснилось, что только за неделю указанная женщина побывала в отделении несколько раз.

Спустя несколько дней Майбах написала у себя в фейсбуке, как вновь стала жертвой насилия. На этот раз в одном из столичных хостелов.

«Сколько на мне бабла сделали сегодня, отключив меня в хостеле на 7 часов и втихаря засняв опять запретный порнофильм, издеваясь надо мной и е@@и до потери пульса. И это все в хостеле на Буженинова в Москве. Я уже была здесь во многих хостелах, и постоянно одно и то же. Меня отключают и снимают запретные порнофильмы! Беспредел в Москве такой же, как и в Германии под руководством немцев», - написала женщина в соцсети, уточнив, что ее вторая фамилия Кудратова.

При этом Майбах газете «Московский комсомолец» рассказала совсем другую версию происшедшего в хостеле.

«Это было в районе шести часов утра. Я вышла из душа и шла в свою комнату по коридору, когда неожиданно неизвестный мне мужчина начал мне хамить. Я тоже ему грубо ответила, но это не помогло, а только лишь раззадорило его. Он стал меня преследовать, а когда я закрыла дверь у себя в номере, стал стучать и угрожать. На это я снова грубо ему ответила, и он чуть ли не выбил дверь. Тогда сотрудники хостела и вызвали полицию. Он потом еще обещал меня убить, сумасшедший!» - рассказала она в интервью, не упомянув никаких съемок порнофильмов.

Женщина также сообщила, что постоянно меняет хостелы в зависимости от места, где ей нужно оказаться на следующий день.

«Вот, например, завтра пойду устраиваться на работу водителем такси, присматриваю жилье на ночь неподалеку», - сказала она.

В планах немки - просить в России статус беженца. По ее словам, она не может вернуться в Германию, потому что там на протяжении нескольких лет была в сексуальном рабстве.

«Меня опаивали и насиловали по несколько человек, снимали все это и продавали, изготавливали запретные порно фильмы, не оставив мне ни копейки. Было и ужасное, например, секс с конями. А еще меня заставляли делать аборты. Весь этот кошмар я хотела забыть в России, но и тут мне этого сделать не удалось», - сказала немка.

По ее словам, на Пушкинской площади до нее добрались немецкие фанаты и узнали, кто она.

Отвечая на вопрос, почему она не жаловалась немецкой полиции, Анна сказала, что в Германии у нее не принимали заявлений, так как она до 17 лет жила в Узбекистане «и они предвзято относились к человеку с двойным гражданством».

anews