Изменены тема и программа Caspian Energy Forum Tbilisi-2019

Намеченный на 21 июня 8-й Международный Caspian Energy Forum Tbilisi 2019 будет посвящен развитию азербайджано-грузинских отношений в области экономики и энергетики.

Об этом сообщил первый заместитель председателя и главный исполнительный директор Caspian European Club Тельман Алиев.

Организатором Caspian Energy Forum Tbilisi 2019 является компания Caspian Energy Georgia, а спонсором - PASHA Bank Georgia. Форум проводится при поддержке правительства Грузии, посольства Азербайджанской Республики в Грузии и Caspian European Club.

В Caspian Energy Forum Tbilisi 2019 примут участие более 300 делегатов из 30 стран, среди которых руководители государственных структур Грузии и Азербайджана, представители дипломатических и международных миссий, аккредитованных в Грузии, а также главы крупных международных компаний, международных финансовых институтов.

В рамках форума пройдут пленарные тематические сессии, предусмотрены дополнительные возможности для работы и общения участников в ходе кофе-брейков, делового обеда.

По согласованию с руководством региона Квемо-Картли в этом году будет организован CEO Lunch Marneuli для руководителей и представителей компаний - членов Caspian European Club, заинтересованных в сотрудничестве с этим регионом, сказал Тельман Алиев.

Caspian European Club, объединяющий в своих рядах свыше 5000 компаний и организаций из 70 стран мира, был создан в июне 2002 года при поддержке крупнейших нефтегазовых компаний, работающих в Каспийско-Черноморском регионе и при активном участии Caspian Energy International Media Group.

Основателем и первым председателем Caspian European Club является Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.