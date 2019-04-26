Изменено расписание рейсов AZAL и Buta Airways - ТАБЛИЦА

В связи с загруженностью Международного аэропорта Гейдар Алиев в период проведения финала Лиги Европы 29 мая 2019 года вносятся изменения в расписание рейсов «Азербайджанских Авиалиний» и Buta Airways.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе ЗАО «Азербайджанские Авиалинии», рейсы 29 и 30 мая (в среду и четверг) будут выполняться согласно нижеуказанному расписанию.

Отметим, что пассажиры вышеуказанных рейсов будут также уведомлены в соответствии с процедурой авиакомпании по телефонам, указанным при покупке авиабилета. Пассажирам отмененных и измененных рейсов по их желанию будут предложены альтернативные варианты перелета.

Для получения дополнительной информации можно обращаться по электронной почте [email protected], письменные обращения по WhatsApp принимаются на номер (+994 70) 437 40 82.

Тимур Рзаев, Э.Т.