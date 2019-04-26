1news.az
Общество
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Изменено расписание рейсов AZAL и Buta Airways - ТАБЛИЦА

Сегодня в 15:10 ~ 1 минута на чтение 71
Изменено расписание рейсов AZAL и Buta Airways - ТАБЛИЦА

В связи с загруженностью Международного аэропорта Гейдар Алиев в период проведения финала Лиги Европы 29 мая 2019 года вносятся изменения в расписание рейсов «Азербайджанских Авиалиний» и Buta Airways.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе ЗАО «Азербайджанские Авиалинии», рейсы 29 и 30 мая (в среду и четверг) будут выполняться согласно нижеуказанному расписанию.

Отметим, что пассажиры вышеуказанных рейсов будут также уведомлены в соответствии с процедурой авиакомпании по телефонам, указанным при покупке авиабилета. Пассажирам отмененных и измененных рейсов по их желанию будут предложены альтернативные варианты перелета.

Для получения дополнительной информации можно обращаться по электронной почте [email protected], письменные обращения по WhatsApp принимаются на номер (+994 70) 437 40 82.

Тимур Рзаев, Э.Т.

Telegram WhatsApp

71

просмотр
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Общество

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2019 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net