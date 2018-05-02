Изменения в Формуле 1. Обгонять станет легче!

В понедельник, 30 апреля, посредством электронного голосования команды Формулы 1 утвердили поправки к техническому регламенту на 2019 год, которые способствуют упрощению обгонов.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на F1news, в дни Гран-при Бахрейна рабочая группа под руководством Росса Брауна внесла предложения, цель которых заключалась в том, чтобы снизить чувствительность машины к возмущенному воздушному потоку и потерю прижимной силы позади соперника. В результате голосования было решено, что в 2019 году передние антикрылья станут больше, а их конструкция упростится и будет не так эффективно направлять воздушные потоки. Также более простой станет конструкция воздуховодов передних тормозов, лишившись крылышек. Заднее антикрыло станет шире, а его плоскости получат более сильный изгиб.

«Вчерашнее голосование состоялось после напряженного периода исследований, проведенных большинством команд Формулы 1, первоначальных предложений FIA, сделанных при поддержке держателя коммерческих прав, – сказано в заявлении FIA. – Проведенные исследования показали высокую вероятность позитивного влияния на гонки и обгоны, и теперь они утверждены для реализации в 2019 году.

Утвержденные изменения не связаны с текущей работой по выработке регламента Формулы 1 на 2021-й и последующие годы. В дополнение к аэродинамическим изменениям, ратифицированным вчера, в FIA продолжат исследовать ряд других мер, направленных на более плотную борьбу в гонках и большее число обгонов».

Подготовил Теймур Максутов