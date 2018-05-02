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Издана книга Бахрама Багирзаде, где собраны воспоминания знаменитых азербайджанцев о бакинской школе №189

Сегодня в 19:23 ~ 2 минуты на чтение 1003
Издана книга Бахрама Багирзаде, где собраны воспоминания знаменитых азербайджанцев о бакинской школе №189

Последние дни апреля принесли в наш город  долгожданное тепло, рев гоночных болидов и новую книгу Бахрама Багирзаде «189. Школа жизни».

Это, пожалуй, самая  необычная и долгожданная книга Бахрама, потому что она посвящена самому счастливому периоду жизни  –  школьным годам,  одноклассникам, друзьям, любимым учителям и его родной 189-й школе, которая стала вторым Домом и Храмом знаний для многих поколений ее выпускников.

В книге собраны невероятно честные, искренние и добрые воспоминания нескольких поколений выпускников 189-й школы –  Мамеда Алиева, Чингиза Абдуллаева, Аяза Муталибова, Араза Агаларова, Ази Асланова, Эльшада Насирова, Фархада Абдуллаева, Маира Мурадова, Михаила Забелина, Рамиза Фаталиева, Рафика Гусейнова, Натаван Гаджиевой, Чингиза Аскерова, Тофиги Нурани, Таира и Джабира Имановых, Вадо Коровина, Эльшада Хосе и многих других.

«189. Школа жизни» не просто книга. Это  дань  глубочайшего уважения учителям и   обращение к  будущим поколениям, ведь 189-я школа воспитала прекрасных, ярких, талантливых и целеустремленных  людей, которые добились всемирной известности в самых разных сферах и стали гордостью нашей страны. Но они никогда не забывают, что их Путь  начинался в родной 189-й школе…

«Я  надеюсь,  - сказал  Бахрам Багирзаде, - что эта книга станет первым томом в замечательной истории других  знаменитых   бакинских  школ, которые  воспитали множество выдающихся личностей, – 6, 8, 23, 160, 134, 132, 7, 190, 20, и их выпускники оставят своему городу воспоминания о детстве, школе, своих одноклассниках  и любимых учителях…

Книгу «189. Школа жизни» можно приобрести только в книжном магазине «LIBRAFF»

Адрес:  улица Истеглалийат,  51

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