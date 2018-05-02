Издана книга Бахрама Багирзаде, где собраны воспоминания знаменитых азербайджанцев о бакинской школе №189

Последние дни апреля принесли в наш город долгожданное тепло, рев гоночных болидов и новую книгу Бахрама Багирзаде «189. Школа жизни».

Это, пожалуй, самая необычная и долгожданная книга Бахрама, потому что она посвящена самому счастливому периоду жизни – школьным годам, одноклассникам, друзьям, любимым учителям и его родной 189-й школе, которая стала вторым Домом и Храмом знаний для многих поколений ее выпускников.

В книге собраны невероятно честные, искренние и добрые воспоминания нескольких поколений выпускников 189-й школы – Мамеда Алиева, Чингиза Абдуллаева, Аяза Муталибова, Араза Агаларова, Ази Асланова, Эльшада Насирова, Фархада Абдуллаева, Маира Мурадова, Михаила Забелина, Рамиза Фаталиева, Рафика Гусейнова, Натаван Гаджиевой, Чингиза Аскерова, Тофиги Нурани, Таира и Джабира Имановых, Вадо Коровина, Эльшада Хосе и многих других.

«189. Школа жизни» не просто книга. Это дань глубочайшего уважения учителям и обращение к будущим поколениям, ведь 189-я школа воспитала прекрасных, ярких, талантливых и целеустремленных людей, которые добились всемирной известности в самых разных сферах и стали гордостью нашей страны. Но они никогда не забывают, что их Путь начинался в родной 189-й школе…

«Я надеюсь, - сказал Бахрам Багирзаде, - что эта книга станет первым томом в замечательной истории других знаменитых бакинских школ, которые воспитали множество выдающихся личностей, – 6, 8, 23, 160, 134, 132, 7, 190, 20, и их выпускники оставят своему городу воспоминания о детстве, школе, своих одноклассниках и любимых учителях…

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