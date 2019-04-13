Издан сборник статей, посвященный выдающемуся ученому-востоковеду Аиде Имангулиевой

Азербайджанский университет языков (АУЯ) издал сборник статей «Аида Имангулиева и мультикультуральное исследование восточно-западных связей».

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в АУЯ, «Предисловие» к сборнику, подготовленному к изданию научно-исследовательской лабораторией мультикультурализма, написал академик Кямал Абдулла. Редакторами сборника статей являются доценты Ирина Кунина и Нурлана Мустафаева, отзыв написали доктор исторических наук, востоковед Наргиз Алиева и доктор философии по истории Бахман Керимов, составитель – доктор философии по истории Али Фархадов.

В сборнике представлены материалы “круглого стола”, проведенного в АУЯ по случаю 78-й годовщины со дня рождения выдающегося азербайджанского востоковеда, профессора Аиды Имангулиевой по теме «Мультикультуральное исследование связей между Востоком и Западом».

В сборнике размещены статьи под заголовками «Роль Аиды Имангулиевой в развитии мультикультурализма», «Основные достоинства исследований Аиды Имангулиевой: изучение мультикультуральных ценностей», «Восток и Запад – разные миры и общие ценности в творчестве Аиды Имангулиевой», «Вопрос влияния исламской культуры на Запад в творчестве Аиды Имангулиевой» и «Мультикультуральный взгляд на арабскую эмигрантскую литературу в творчестве Аиды Имангулиевой».

Кроме того, в свете творчества выдающегося ученого-востоковеда были исследованы произведения таких представителей арабской эмигрантской литературы, как Джубран Халил Джубран, Амин эр-Рейхани, Михаил Нуайме, представлены образцы их произведений.