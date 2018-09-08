Из-за землетрясения на Хоккайдо погиб 21 человек, 13 пропали без вести

Число погибших в результате сильного землетрясения на самом северном японском острове Хоккайдо возросло до 21, 13 человек числятся пропавшими без вести, сообщил на пресс-конференции генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на РИА Новости.

"Число погибших составляет 21 человек, шесть человек находятся в критическом состоянии, числятся пропавшими без вести 13 человек. На ликвидации последствий работают 40 тысяч сотрудников сил самообороны, полиции и пожарной охраны, задействовано 75 вертолетов", — сказал генеральный секретарь.

Рустам Азимов