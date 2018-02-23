Из-за ремонта оживленной дороги в Баку изменяются 16 автобусных маршрутов – КАРТА

Из-за ремонта на улице Мухаммеда Хади в Хатаинском районе Баку (у станции метро «Ахмедлы») изменяется траектория движения 16-ти столичных автобусных маршрутов.

Как сообщил 1news.az руководитель пресс-службы Бакинского транспортного агентства (БТА) Маис Агаев, автобусные маршруты №№11, 12, 21, 35, 36, 40, 42, 44, 46, 51, 57, 60, 70, 81, 132 и 183 с субботы, 24 февраля, будут ездить по новому маршруту.

Напомним, что в связи с ремонтными работами отрезок улицы М.Хади (от пересечения с улицей Сараево до проспекта Бабека) с вечера субботы, 24 февраля, закрывается на ремонт.

Ремонт планируется завершить в кратчайшие сроки, а пока водителям рекомендуется воспользоваться альтернативными дорогами.

Тимур Рзаев

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