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Из за пробок болельщики не могут попасть на стадион «Ванда Метрополита» - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня в 00:22 ~ 1 минута на чтение 135
Из за пробок болельщики не могут попасть на стадион «Ванда Метрополита» - ФОТО - ВИДЕО

Как известно сегодня, в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» проходит финальный матч Лиги чемпионов УЕФА между «Ливерпулем» и «Тоттенхемом». Однако по дороге в направлении стадиона наблюдаются огромные пробки и неизвестно, когда движение нормализуется.

Как передает Report из за пробок болельщики не могут попасть на стадион «Ванда Метрополитано». Пользователи соцсетей распространили фотографии, подтверждающие данный факт. 

К месту было бы отметить, что 29 мая на Бакинском Олимпийском стадионе состоялся финал Лиги Европы и подобных проблем не наблюдалось. Все гости и жители страны без задержек и с комфортом попали на долгожданную игру и остались довольны высоким уровнем проведения матча. Для удобства гостей были организованы бесплатные автобусы, круглосуточное метро и не только.

Также следует отметить, что перед финальным матчем Лиги чемпионов УЕФА в Мадриде на территории, расположенной напротив стадиона, образовалось много мусора, что является не очень приятным сюрпризом для гостей.

Отметим, что В Мадриде произошли столкновения полиции и болельщиков. Инцидент произошел вечером в пятницу в одном из баров неподалеку от площади Пуэрта-дель-Соль. Как сообщили Т.Моргану в заведении, полиция отреагировала на жалобы посетителей, которые утверждали, что фанаты «Тоттенхэма» вели себя агрессивно и выкрикивали оскорбления в адрес болельщиков «Ливерпуля». Сотрудники заведения также отметили, что полиция действовала слишком сурово.

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