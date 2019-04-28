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Из-за наводнения в Индонезии погибли десять человек

Сегодня в 12:55 меньше минуты на чтение 210
Из-за наводнения в Индонезии погибли десять человек

Десять человек погибли, еще восемь пропали без вести в результате наводнения в индонезийской провинции Бенкулу, сообщает издание Antara.

По информации издания, из-за сильных дождей в пятницу несколько рек в провинции вышли из берегов, затопив близлежащие районы. Наводнения также вызвали несколько оползней, из-за чего были нарушены наземные коммуникации между районами в провинции Бенкулу, а также коммуникации этой провинции с другими.

Губернатор Бенкулу заявил, что спасательные службы проводят эвакуацию жителей.

Ria.ru

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