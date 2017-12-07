Из-за дождя на дорогах Баку образовались огромные пробки - ФОТО

С утра четверга, 7 декабря, из-за дождя на дорогах Баку образовались огромные пробки.

Как сообщает 1news.az, большая пробка возникла на въезде в столицу в Бинагадинском районе, на трассе Баку – Сумгайыт. Движение там практически парализовано более часа. Пробка уже достигла Хырдалана и Масазыра.

Также начиная с 08:37 большая пробка образовалась на пересечении проспекта Гара Гараева и улицы Азера Манафова в Низаминском районе Баку. Аналогичная ситуация и на круге у станции метро «Кероглу».

Движение автомобилей и личного транспорта фактически парализовано.

Сотрудники Дорожной полиции Баку принимают меры для ликвидации пробок.

Тимур Рзаев, Э.Т.