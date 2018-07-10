Из пещеры в Таиланде вывели всех детей

Двенадцатый подросток и тренер вышли из пещеры в Таиланде, сообщает телеканал Spring News.

"Двенадцатый "Вепрь" и тренер Эк вышли из пещеры и направляются в полевой госпиталь", — уточнили СМИ.

Спасатели называют эвакуированных детей кодовыми именами: "Лесной Вепрь 1", "Лесной Вепрь 2" и так далее, используя в кодовом обозначении название школы, в которой учатся подростки — "Академия Лесных Вепрей", и их футбольной команды. Настоящие имена пострадавших пока не разглашаются.Подробности операции также были засекречены.

Всех пострадавших доставляют на реабилитацию в больницу города Чианграй. Спасенных ждет многодневный карантин, медики будут обследовать их на предмет возможных инфекций. В первые дни из-за ослабления организма дети смогут видеть родных только через стекло.



РИА Новости