Иванишвили принял решение провести осенью досрочные выборы в парламент - СМИ

«Грузинская мечта» назначит досрочные парламентские выборы.

Об этом пишет агентство «Таймер» со ссылкой на источники в правящей партии.

О проведении досрочных парламентских выборов давно говорят в политических кругах. Не исключала этого и оппозиция. Как утверждает агентство, это уже является реальностью - источник в правящей партии заявил изданию, что вопрос досрочных выборов решен.

«Да, могу вам сказать, что «Грузинская мечта», в частности, председатель партии и неформальный правитель страны Бидзина Иванишвили перед воскресеньем принял решение о проведении досрочных парламентских выборов. Наряду с этим, у меня есть информация, что Иванишвили направил посредников к президенту Зурабишвили по этому вопросу, и идут переговоры, чтобы Саломе Зурабишвили назначила досрочные выборы. Согласно закону президент может назначить досрочные выборы спустя шесть месяцев с инаугурации. Как известно, инаугурация Саломе Зурабишвили состоялась 16 декабря. Следовательно, Зурабишвили, как президент, только в середине июня будет иметь полномочия объявить досрочные парламентские выборы. В то же время могу сказать, что мобилизация политических и человеческих ресурсов к досрочным парламентским выборам поручена министру внутренних дел Георгию Гахария», - сообщает «Таймер» со ссылкой на информированный источник в правительственных кругах.

А.С., Э.Т.