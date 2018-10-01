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ИВ Баку запрещает вывешивать белье на балконах и срезает веревки – ФОТО

Сегодня в 10:20 ~ 1 минута на чтение 1971
ИВ Баку запрещает вывешивать белье на балконах и срезает веревки – ФОТО

Исполнительная власть Сабунчинского района Баку провела мероприятие по запрету вывешивать белье на балконах домов, выходящих на оживленные дороги.

Как сообщает 1news.az, в соответствии с распоряжением ИВ Баку, жители центральных проспектов и отдельных поселков столицы были предупреждены о недопустимости вывешивания белья на балконах, что влечет за собой нарушение эстетики города.

В ходе рейда сотрудники жилищно-эксплуатационных управлений вместе с сотрудниками районного управления полиции срезали веревки для сушки белья и крепления для веревок с балконов нескольких зданий в поселке Бакиханова.

Сотрудники полиции и ЖЭКов провели профилактические беседы с жильцами.

Тимур Рзаев

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