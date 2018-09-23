ИВ Баку: Коллекторы «Азерсу» не справились с большим объемом дождевой воды

Исполнительная власть города Баку распространила информацию в связи с последствиями дождя, выпавшего 23 сентября.

Как сообщили Report в пресс-службе ИВ, выпавший в Баку сильный дождь привел к ряду последствий, несмотря на прогнозы и ожидания, осадков выпало значительно выше нормы, дождевая вода затопила некоторые территории, улицы и проспекты города, объекты, расположенные в подвалах некоторых зданий.

По информации Национального департамента гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, количество выпавших за 40 минут осадков в Баку составило 21 мм. Это означает 122% месячной нормы (норма 17,2 мм). В Наримановском районе этот показатель составил аж 191%. Это считается чрезвычайной ситуацией и своего рода стихийным бедствием.

ИВ города Баку, ОАО «Азерсу», МЧС, сотрудники хозяйственных служб столицы и ее районов незамедлительно приняли меры по устранению последствий ливня.

В результате работы коммунальных и других служб вода, как только дождь прекратился, с центральных территорий была откачана, улицы и проспекты очищены от принесенных ливнем земли и мусора. Жители не испытали серьезных проблем со снабжением электроэнергией, природным газом и водой.

Большое скопление дождевых вод в центре, помимо природных причин, имело еще и техническую причину.

Причиной этого можно указать построенное в последнее время большое количество новостроек на центральных территориях, а также то, что имеющиеся коллекторы независимой структуры ОАО «Азерсу» при чрезвычайных обстоятельствах не в состоянии полностью принимать большой объем воды.

В тот день дополнительную проблему создало позднее открытие эвакуационных линий, предусмотренных для транспортировки дождевых вод в коллекторе «Сахиль» вдоль проспекта Нефтяников.

Позднее данная проблема была устранена и уровень воды резко сократился. В связи с этим, во избежание подобных случаев в будущем, ОАО «Азерсу» следует произвести новые расчеты касательно мощности коллекторов и принять дополнительные меры.

А.А.