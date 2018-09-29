Итоги встречи Ильхама Алиева и Никола Пашиняна: формат переговоров не меняется

Премьер-министр Армении Никол Пашинян неоднократно в своих различных выступлениях и заявлениях как внутри Армении, так и на международных мероприятиях заявлял о необходимости изменения формата переговоров по урегулированию армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта.

В частности, Пашинян утверждал, что переговоры должны вестись между официальным Баку и марионеточным режимом «НКР», созданным Арменией на оккупированных территориях Азербайджана. В свою очередь Баку настаивал на неизменности формата и необходимости ведения переговоров между сторонами конфликта - Арменией и Азербайджаном.

Как стало известно 1news.az, по итогам встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и Никола Пашиняна в Душанбе в рамках саммита СНГ, подобная неконструктивная риторика армянской стороны осталась позади. Источники отмечают, что переговоры по урегулированию ведутся, и будут вестись как и прежде - между Азербайджаном и Арменией.

На встрече стороны выразили приверженность переговорному процессу, и таким образом попытки изменить формат переговоров по карабахскому урегулированию были прекращены.

Ранее пресс-служба президента Азербайджана также распространила сообщение, в котором было отмечено, что на встрече стороны выразили приверженность переговорам по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, укреплению режима прекращения огня для предотвращения инцидентов на линии соприкосновения сторон и на границе между Арменией и Азербайджаном.

Также было решено выработать механизмы по установлению оперативной связи между соответствующими структурами.