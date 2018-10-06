Итальянский дирижер Алвизе Казеллати выступил в Центре Гейдара Алиева - ФОТО

5 октября в Центре Гейдара Алиева состоялась концертная программа под руководством известного итальянского дирижера Алвизе Казеллати.

На концерте под дирижерством Алвизе Казеллати в исполнении Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли прозвучали композиции. Солистом был народный артист Азербайджана, пианист Мурад Адыгезалзаде.

На вечере, в котором приняли участие любители музыки, прозвучали произведения гениев мировой культуры Вольфганга Амадея Моцарта и Антонина Дворжака. Произведения обоих композиторов на протяжении столетий восхищают людей. В мире нет ни одного человека, которого не восхищала музыка этих двух гениев.

Поделившийся впечатлениями о концерте, Алвизе Казеллати сказал: «Очень приятно делить сцену с таким профессиональным оркестром. Результат работы, проделанной за время нашего пребывания в Баку, был тепло встречен гостями. Аплодисменты зрителей еще раз подтвердили это. Центр Гейдара Алиева – грандиозное здание. Было очень приятно провести концерт в здании уникального архитектурного стиля. Потому что здание как внутри, так и снаружи фантастическое. Я очень желаю, чтобы такая красивая постройка была и в Италии. Я бы сказал, что Баку – город, символизирующий будущее и одновременно современность. Мне очень понравился ваш город».

Отметим, что дебютом Алвизе Казеллати в качестве дирижера была опера «Севильский цирюльник» Дж.Россини. Он выступает в известных театрах и на престижных фестивалях Италии. Он является президентом и художественным руководителем организации Central Park Summer Concerts, которая проводит мероприятия с целью пропаганды итальянской оперы в Нью-Йорке и других американских городах.

АЗЕРТАДЖ