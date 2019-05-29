История бразильца, переехавшего в Азербайджан: «Баку для меня город новых возможностей» - ФОТО

Бразильский музыкант и продюсер Клаудио Франко сменил Сан-Паулу на Баку, который полюбил всей душой и сердцем, о чем рассказал в своем интервью 1news.az.

Клаудио Франко 32 года, 26 из которых он посвятил музыке – все началось с игры на пианино, затем он перешел на бас, ставший его любимым инструментом, в своих последних проектах музыкант играет также на гитаре.

«Для меня главное – играть и слушать хорошую, качественную музыку, и поэтому я всегда там, где музыкальное разнообразие, выделяющееся и отличающееся высоким качеством», - рассказывает в интервью 1news.az Клаудио, который переехал и живет в Баку с октября 2018 года.

До переезда в Азербайджан К.Франко успел пожить в пяти странах в Европе и Америке, что, по словам музыканта, доставляло ему огромное удовольствие, так как он знакомился с новыми людьми и различными культурами.

«Сейчас я впервые нахожусь и живу на Кавказе, постоянно заряжаясь позитивной энергией от культурного разнообразия. В Бразилии я изучал международные отношения, и именно мое образование сыграло определенную роль в том, что я переехал в Баку. Я первый и единственный бразилец, имеющий степень магистра русского и азербайджанского языков», - подчеркивает музыкант.

К.Франко отмечает, что на переезд в Баку возлагал большие надежды и ожидания, которые в итоге оправдались в незнакомом, но ставшем для него родным городе: «Я ощутил тесную связь с Азербайджаном в первые несколько недель моего пребывания здесь. Баку очаровал меня – синтез современной архитектуры и исторических зданий прекрасен. Плюс я подружился с местными жителями, и у меня такое ощущение, что я знаю их всю свою жизнь. Да, были и есть определенные трудности в общении, но азербайджанцы очень приветливы, гостеприимны и дружелюбны. Что касается Баку, который открыт для международного сообщества, то для меня этот город стал местом, полным новых возможностей».

Баку навсегда останется в памяти бразильца еще и тем, что именно в столице Азербайджана он недавно сыграл свадьбу со своей любимой девушкой Кэрол:

«Моя любимая супруга из Порту-Алегри, а сам я из Сан-Паулу – весной я вернулся в Бразилию за кое-какими вещами и документами, но произошла путаница с документами и мы не смогли оформить отношения на нашей родине, после чего приняли решение сыграть свадьбу в Баку. Но у нас будет церемония в будущем как в Порту-Алегри, так и в Сан-Паулу – это наш долг перед родителями сыграть свадьбу в родных городах, куда обязательно пригласим дорогих нам друзей из Азербайджана».

Практически сразу после того, как К.Франко переезжает в Баку, он знакомится и начинает сотрудничать с азербайджанскими музыкантами, и первым его проектом становится создание группы «Brasilidade», которая играет и поет босанову – стиль популярной бразильской музыки, представляющий собой синтез бразильского фольклора и элементов джаза; солисткой группы стала Диана Гаджиева.

«Музыкальный стиль босанова не особо популярен в Баку, но мы с ребятами создали отличный коллектив с безупречным музыкальным качественным звучанием и энергией, питающей душу, который влюбляет в босанову все больше и больше азербайджанских слушателей. Проект приобретает все большую популярность, и во время каждого выступления мы обмениваемся со слушателями не только музыкой, но и эмоциями», - рассказывает Клаудио Франко.

Музыкант отмечает, что бразильская и азербайджанская национальная музыка очень сильно отличаются друг от друга: «Азербайджанская музыка очень интересная и богатая, мне очень нравятся звуки азербайджанских национальных инструментов, таких как тар. Периодически мы используем тар во время своих выступлений в Азербайджане, синтезируя бразильскую музыку с азербайджанской, что получается очень ярко».

В настоящее время в репертуар «Brasilidade» включены композиции в стиле босанова на португальском и английском языках, а также три песни на азербайджанском языке.

Именно К.Франко является организатором первого фестиваля латиноамериканской музыки Baku Latin Festival, который пройдет в столице Азербайджана 7-9 июня с участием артистов из разных стран мира – отметим, что предстоящий фестиваль станет первым подобным мероприятием не только в нашей стране, но и в целом на Кавказе.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Baku Latin Festival (@bakulatinfestival) 29 Май 2019 в 4:46 PDT

«Я задумался о проведении фестиваля после того, как увидел интерес азербайджанских слушателей к босанове и в целом к музыке и культуре Бразилии и стран Латинской Америки. Узнав, что подобного не было ни в Азербайджане, ни в целом на Кавказе, я с головой ушел в подготовку Baku Latin Festival, который финансирую сам», - рассказывает музыкант, подчеркивая, что поддержку проекту оказали посольства латиноамериканских стран, аккредитованные в Азербайджане.

Основная цель предстоящего фестиваля – продвижение латиноамериканской культуры, музыки, искусства и кулинарии, что будет способствовать обмену межкультурным опытом.

«Лично для меня латиноамериканская музыка – это мои эмоции и чувства, а также выражение культурного разнообразия Латинской Америки. В своей музыке мы рассказываем нашу историю, делимся энтузиазмом, мотивируем на жизнь. Это музыка, в которой представлен синтез мирового мультикультурализма», - подчеркивает Клаудио Франко.

В Baku Latin Festival примут участие 21 музыкант из Бразилии, Мексики, Испании, Дании, Перу, Боливии и Азербайджана; у каждого музыканта свой стиль и каждый участник интересен по-своему. В рамках фестиваля пройдет конкурс латиноамериканских танцев, а также состоится шоу от Азербайджанской федерации капоэйры.

Отметим, что зарубежные музыканты в рамках фестиваля также проведут серию профессиональных мастер-классов, которые состоятся в Центре современного искусства YARAT 4, 5 и 6 июня – подробная программа фестиваля доступна на официальном сайте Центра по ссылке.

«Баку встретил меня очень тепло, и теперь я приглашаю всех в рамках фестиваля, не выезжая из Азербайджана, посетить Латинскую Америку. Предстоящий фестиваль не только укрепит межкультурные связи народов, но и будет способствовать укреплению связей артистов со зрителем, которому они подарят свою музыку», - подытоживает К.Франко.

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В.Ф, Г.Р.

Фото: Instagram by @claudioafranco, @carollicks