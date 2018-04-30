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Исторический рекорд в научных публикациях по Азербайджану

30 Апреля, 2018 в 19:13 ~ 1 минута на чтение 630
Исторический рекорд в научных публикациях по Азербайджану

В 2017 году в научной базе Web of Science по Азербайджану было зарегистрировано 1118 исследовательских работ. Это рекордное количество за последние 25 лет.

В прошлом году Азербайджан занял первое место в регионе благодаря динамике роста своей издательской деятельности за последние 3 года в научной базе Web of Science. Почти 43 процента от общих публикаций в 2017 году пришлось на долю высших учебных заведений.

Напомним, что между Министерством образования и компанией Thomson Reuters (Clarivate Analytics) 22 декабря 2015 года было подписано соглашение о сотрудничестве, в результате чего эффективность научных исследований в стране значительно возросла.

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