Исторический рекорд в научных публикациях по Азербайджану

В 2017 году в научной базе Web of Science по Азербайджану было зарегистрировано 1118 исследовательских работ. Это рекордное количество за последние 25 лет.

В прошлом году Азербайджан занял первое место в регионе благодаря динамике роста своей издательской деятельности за последние 3 года в научной базе Web of Science. Почти 43 процента от общих публикаций в 2017 году пришлось на долю высших учебных заведений.

Напомним, что между Министерством образования и компанией Thomson Reuters (Clarivate Analytics) 22 декабря 2015 года было подписано соглашение о сотрудничестве, в результате чего эффективность научных исследований в стране значительно возросла.