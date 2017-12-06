Источник креатива и вдохновения в сердце Баку – Традиционный центр искусства «Ичеришехер»

С Асмер Абдуллаевой, креативным директором Традиционного центра искусства «Ичеришехер», доктором философии в области искусствоведения я познакомилась во время интервью, посвященного Национальному форуму по креативным индустриям «Культура и творчество для инноваций и роста».

А.Абдуллаева была координатором форума, но, упомянув во время нашей беседы Традиционный центр искусств, рассказала о нем так много интересного, что мы решили обязательно встретиться снова и посвятить отдельное интервью конкретно ему. И скажу вам, что до нашей подробной беседы я даже не подозревала, что скрывается за столь обычным названием Центра. Как и о том, что любой желающий вполне может попробовать себя в роли ювелира или резчика по дереву или…

Впрочем, обо всем – в нашем интервью с Асмер ханум.

- Асмер ханум, как и обещали себе и нашим читателям, сегодня мы будем говорить о Традиционном центре искусства «Ичеришехер».

- Идея проекта и сам проект принадлежат Фонду Гейдара Алиева. Я в проекте с самого начала, и вложила в него настоящую, искреннюю любовь. Проект «Традиционный центр искусства «Ичеришехер» был реализован Управлением Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» и Британской школой под патронатом Принца Уэльского по традиционному искусству (Prince’s School of Traditional Arts).

Идея создания центра была своевременной и важной, ведь в силу исторических причин (в число которых входят как своеобразное отношение к традициям во времена СССР, непростые 90-е годы, так и наступившая эпоха глобализации) наши традиционные ремесла, техники, отдельные виды искусства начали просто забываться и исчезать. Были утеряны многие техники ремесленного производства, секреты, которые раньше передавались мастерами из поколения в поколение. Поэтому основной целью проекта стало создание центра, в котором будут сосредоточены знания о происхождении и методах создания национальных орнаментов и других элементов дизайна, а также о почти забытых техниках ювелирного искусства и росписи. Кроме того, было решено создать обучающий центр, а затем – ремесленные мастерские, продукция которых будет представлена на международном уровне. При этом образовательный центр должен был не просто возродить традиционные техники, но и суметь обучить студентов применять и новые виды технологий и уметь сочетать их с современным дизайном.

- То есть, соединить прошлое с настоящим?

- Именно.

- А как проходил набор преподавателей в Центр? Ведь нужны были, я так понимаю, мастера, сохранившие эти техники…

- Как я уже отметила, этот проект осуществлялся совместно с Британской школой под патронатом Принца Уэльского по традиционному искусству. Центры, подобные нашему, уже созданы в разных странах – Китае, Катаре, Йемене. Директор школы Халид Азан – известный архитектор и специалист в области традиционного искусства. С ним вместе мы ездили по районам, знакомили его с нашими мастерами, нашей историей, искусством, музеями и заповедниками. Однако педагоги из Англии были рекомендованы Британской школой, а местных подбирали мы сами.

Кроме того, я как человек с большим опытом в этой сфере пригласила для участия в проекте наших местных специалистов и мастеров. Мы отобрали для кастинга самых талантливых и перспективных студентов, ведь они должны были не только обучиться всем хитростям и тонкостям нового ремесла, но и продолжить дело мастеров и учителей.

- Сколько времени заняла подготовительная работа до начала работы Центра?

- В мае 2012 года был подписан меморандум об открытии Центра, а уже в октябре начались занятия. Учитывая, что нам пришлось проделать огромный объем работы одновременно, мы работали в усиленном режиме. Кроме организационной работы, нам нужно было сделать и ремонт предоставленного нам прекрасного здания 19 века, оборудовать его мастерскими и залами.

- Как Вам это удалось? Вы не спали?

- Практически, нет. Хочу отметить, что огромную роль в подготовке работы Центра сыграло руководство Управления Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер».

- Я так понимаю, и будущие преподаватели, и студенты Центра прошли какой-то кастинг?

- Да. Часть программы Центра была составлена англичанами, было выбрано четыре базовых направления обучения: керамика, ювелирное дело, роспись по шелку и работа по дереву (включая декоративную живопись). Но при этом у каждого из этих направлений были те специфические особенности, о которых иностранные специалисты просто не знали, потому что это местные особенности, с древней историей. Поэтому обо всем, что касалось оборудования мастерских, мы советовались с местными мастерами, ювелирами, гончарами. К примеру, с нами с самого начала работает заведующий кафедрой декоративно-прикладного искусства, известный керамист Салех Мамедов, а также педагог из Академии, ювелир Шахин Алипенахов. Они очень помогли нам в организации учебного процесса и с оформлением и оборудованием мастерских.

Английские специалисты привезли знания по изучению, скажем, геометрического орнамента, и, главное, помогли нашим студентам понять, как трансформировать ценные знания прошлого в современное искусство. Ведь, как я уже говорила, нам важно было не только восстановить и возродить древние техники, старые виды ремесел и искусства, но превратить их в востребованный сегодня продукт. Причем, востребованный не только в Азербайджане, но и за его пределами.

А в этом смысле очень важно уметь построить так называемый «product design», то есть, уметь показать, рассказать о том, как он создавался, откуда мастер черпал вдохновение, как возникла идея, откуда в конкретном предмете возник тот самый «дух», который, в конечном счете, и делает его уникальным и привлекательным. Ведь когда человеку нравится какая-то конкретная вещь, его всегда интересует, кто ее создал и почему. И он узнает об этом из сертификата, который сегодня сопровождает все готовые изделия, созданные в наших мастерских.

- То есть, студентам преподавали также методику ведения презентации? Чтобы они сумели объяснить, как идея превращается в конечный результат?

- Да. К сожалению, советская школа этому не учила. А вот английские специалисты считают, что визуальная информация обо всем этом очень важна и интересна конечному зрителю, поэтому даже на выставках часто присутствуют стенды, где показана чуть ли не пошаговая инструкция о том, как из, допустим, кусочка глины получилось конкретное изделие. И, знаете, зачастую такие презентации даже повышают ценность представленного продукта, потому что людям важно стать свидетелями этого волшебного превращения.

- Ну да, ведь можно коррелировать это на себя, и почувствовать себя… тоже немного творцом.

- Совершенно верно. Не случайно сегодня видеоролики с различными техниками – рисования, лепки, живописи и так далее – собирают огромное количество просмотров и подписчиков. Это завораживает. Человек смотрит и думает, что он тоже так сможет! И зачастую настолько вдохновляется, что у него действительно получается! Ну, или его интерес заставляет его начать учиться, чтобы подтянуть какие-то знания или технику.

- Это очень интересно. А сами студенты как восприняли этот новый подход?

- Поначалу, возможно, им было сложно. Хотя бы потому, что нагрузка оказалась огромной. Кстати, сначала у нас было 50 потенциальных участников проекта. Затем, после представленных портфолио, было отобрано 40, которым уже было дано задание представить какой-либо проект. Отбирать было очень сложно, потому что талантливые и креативные были все. Но мы были ограничены лимитом, и в итоге к учебе приступили 23 человека.

Скажу сразу: в начале обучения мы не представляли, насколько все это будет трудоемким и грандиозным одновременно. Из первоначального примерного плана «занятия три раза в неделю» получилась ежедневная и чуть ли не круглосуточная работа. Некоторые не выдерживали нагрузки, другие вынуждены были уйти, потому что наши студенты – это уже не совсем студенты, а относительно взрослые люди, которым нужно было, кроме учебы, еще и зарабатывать деньги.

Но все, кто остался, работали с такой непоколебимой верой в то, что это нужно, с таким энтузиазмом, что с лихвой компенсировали все возникающие по ходу трудности и сомнения.

- Получается, сама программа Центра менялась в течение трех лет проекта?

- Да. Первый год обучения был общеобразовательным, а затем многие принимали решение и выбирали для себя определенное направление. Причем, зачастую, даже неожиданное. Так, одна из наших нынешних ведущих специалистов по ювелирному делу окончила перед началом обучения в Центре Академию художеств по специальности «Искусствовед». А здесь внезапно нашла себя в новой ипостаси. Кто-то окончил Академию по специальности «Дизайнер» или изучал технику гобелена, а здесь избрал, допустим, гончарное дело. Опять же, все эти новые познания только дополняли уже полученные знания, но для кого-то они стали призванием, делом жизни.

- Асмер ханум, образовательный проект завершился спустя три года. Но ведь он был очень удачным, более того, результат превзошел ожидания. Нет ли намерения повторить и вновь открыть двери для будущих студентов центра?

- Изначально проект планировался как трехгодичный, и это был уже готовый, цельный продукт. Однако вы правы, проект получился живой, и он настолько начал жить собственной жизнью, что у нас действительно возникла идея возобновить обучение. Но пока это лишь на уровне идеи.

Но, к примеру, этим летом мы открыли новые курсы для подмастерьев, куда на предварительный отбор пришло аж 90 человек. 20 из них мы обучили в течение трех месяцев, и с некоторыми – а это выпускники интерната – собираемся даже заключать трудовой договор.

Кроме того, в 2014 году мы также осуществляли образовательные проекты в средних школах, это была Программа по интеграции арт-образования. Программа представляет собой методику обучения различным наукам через искусство, и была с большим интересом и энтузиазмом воспринята в пилотных школах. К слову, особенно активными оказались педагоги интерната № 11, которые оказались даже креативнее некоторых преподавателей обычных средних школ.

- А какие школы были вовлечены в проект?

- Элитарная гимназия, Современный образовательный комплекс имени Гейдара Алиева и 134-я школа. Двухгодичная программа была предусмотрена для учащихся 7-9 классов, а также для их педагогов.

- И по этой программе они могут продолжать заниматься?

- Конечно, ведь проект предусматривал не только тренинги, но и работу по методическим пособиям. То есть, мы задали направление, а следовать ему или нет – уже зависит от конкретного педагога и школы.

Да, не скрою, многие педагоги не восприняли это «ноу-хау», для кого-то это было сложно и непривычно. Но были и те, кто с удовольствием воспринял такой креативный подход. А вот детям было однозначно интересно.

К слову, большая выставка работ участников Образовательного проекта проходила у нас в Ичеришехер на Новруз байрамы, там были представлены проекты, посвященные произведениям великого Низами Гянджеви. И там же в течение двух дней проходили мастер-классы, которые посетили учащиеся специализированных школ- интернатов.

- А выставки работ учащихся Центра как часто проходили?

- Мы провели три выставки в течение образовательного процесса, можно сказать, отчетные, чтобы показать, чему мы успели научиться. А заключительная большая выставка работ с вручением дипломов прошла по окончанию программы.

- Что произошло после трех лет образовательной программы?

- Сегодня Центр занимается производством. Наш бренд «Дастан» был создан в 2016 году и на сегодняшний день выпустил уже несколько коллекций, из которых одной из самых известных и больших является Коллекция Ширваншахов. К слову, любой желающий может посмотреть на эти изделия и приобрести их в шоу-руме нашего центра, а при желании даже понаблюдать за работой мастеров. Кроме того, ювелирные коллекции, созданные нашими мастерами под брендом «Дастан», можно приобрести в сети магазинов «Levata group», в скором времени наши изделия также можно будет приобрести в других специальных бутиках.

В настоящее время идет работа над созданием новой коллекции под названием «Нахчыван». Это самый трудоемкий и самый творческий процесс, когда идет сбор информации и поиск идей и вдохновения. Это когда все стены обклеены эскизами, зарисовками, рисунками, записями, фотографиями, и каждый из мастеров ищет во всем этом свой источник вдохновения. Это очень ценный момент в нашей работе. Кроме того, уже на этом этапе надо думать еще и о том, что мы будем делать с этой продукцией завтра. Ведь создать можно что угодно, но важно, чтобы конечный продукт нашел своего покупателя. А для этого его нужно еще и грамотно преподнести.

Но уже сейчас можно с уверенностью сказать, что у нас получилось, потому что заказов – индивидуальных и корпоративных – довольно много.

- А бывало так, что кто-то из посетителей, понаблюдав за процессом создания какого-либо изделия, выражал желание тоже начать творить?

- Бывало и бывает достаточно часто. Как я уже сказала, мы ведем образовательные программы – как в вузах и школах, так и коммерческие, для населения. Особой популярностью пользуются такие программы как «Ювелирное дело», особенно, среди иностранцев. Бывает, что наши слушатели приходят к нам с одной единственной целью: самостоятельно создать какое-то конкретное ювелирное изделие. А потом увлекаются настолько, что или продолжают учиться тонкостям ремесла, или записываются на новые курсы.

Вообще основным направлением нашего Центра является как раз образование. И сегодня любой желающий может на них записаться и научиться чему-то новому.

- Асмер ханум, а что Вы сами в себе открыли за время работы в Центре?

- Открыла в себе невероятный потенциал. Когда есть идея, цель, человек действительно способен на многое. Я подучила английский, разговаривая с педагогом каждый вечер на тему искусства (это была моя идея – проводить занятия именно так, а не просто учить правила). Я стала полноценным менеджером международного уровня, прошла двухгодичные курсы culture-менеджмента в рамках программы «Восточного партнерства». Стала специалистом в образовательных программах, и все это – одновременно. Плюс, параллельно реализовала еще 5-6 проектов в другой сфере. Приобрела огромный опыт работы с творческой молодежью, научилась их понимать и чувствовать. Все это – огромный и ценный опыт, и я благодарна судьбе за то, что я все это приобрела.

Хочу отметить, что у всех, кто стоит за созданием нашего Центра, сформировалось к нему какое-то совершенно особенное отношение. Это больше, чем просто очередной проект и работа. Это – важная часть жизни. И всем, кто нам помогал в разные годы, я хочу выразить свою благодарность.

- Как Вы думаете, почему?

- Потому что наш Центр – это живой организм, который живет и развивается самостоятельно. Знаете, бывает ощущение, что у нас, его сотрудников, и у самого Центра идет какой-то взаимный энергообмен. Как будто идеи рождаются именно в нашем сотрудничестве… Возможно, это связано с тем, что он располагается в удивительном Ичеришехер – месте мистическом и энергетически заряженном. Возможно, дело в энергетике творческих людей, которые здесь работают.

- Резюмируя вышесказанное, Традиционному центру искусства – быть, и он нас еще удивит.

- Однозначно. И я лично буду этому очень рада.

Интервью вела Натали Александрова