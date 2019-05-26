Исрафил Ашурлы посвятил восхождение на Лхоцзе погибшим азербайджанским альпинистам

Мы уже писали о том, что азербайджанский альпинист Исрафил Ашурлы совершил восхождение на вершину Лхоцзе (8516).

Данная вершина является четвертой по высоте в мире.

Гора Лхоцзе находится в хребте Махалангур-Гимал на границе Непала с Китаем в 3 км к югу от Джомолунгмы.

Вчера Исрафил Ашурлы поделился своими впечатлениями от восхождения на вершину.

"22 мая в 06:00 по непалскому времени я покорил вершину Лхоцзе. Моими товарищами по восхождению стали Александр Тельнов и его шерп Лакпа Зарок. В полночь мы вышли в путь с итогового лагеря на высоте 7720 метров. За 6 часов мы достигли вершины. Здесь нас поджидал сильный ветер - 35-40 км/ч. Было очень холодно. В таких условиях смогли сделать 1-2 фотографии.

Затем, за 2 с половиной часа вернулись в лагерь, и немного отдохнув, начали спуск. На следующий день утром мы с Александром вернулись в базовый лагерь.

Посвящаю это восхождение памяти молодых азербайджанских альпинистов – Фариде Джабраилзаде, Намину Буньядову и Бабуру Гусейнову», - написал Исрафил Ашурлы.

Теймур Максутов