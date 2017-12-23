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Исполнительный директор «Карабаха» об уходе Дино Ндлову

23 Декабря, 2017 в 14:26 ~ 1 минута на чтение 869
Исполнительный директор «Карабаха» об уходе Дино Ндлову

«Карабах» получил предложение от китайского клуба «Ханчжоу Гринтаун» по Дино Ндлову.

Как сообщает 1news.az, информацию об этом порталу qol.az подтвердил Исполнительный директор «Карабаха» Эмрах Челикель.

«Да, у нас есть одно предложении по Дино Ндлову. Но мы его пока не рассмотрели. Поэтому пока слишком рано говорить об этом. Последнее слово будет за Гурбаном Гурбановым. Мы также узнаем мнение самого футболиста. Думаю, в течение следующей недели мы примем решение по его поводу».

Отметим, что в СМИ сообщалось, что за Дино Ндлову «Карабах» может получить 750 тысяч Евро.

Теймур Максутов

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