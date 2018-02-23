Мустафа Аббасбейли покинул пост исполнительного директора CEC

Мустафа Аббасбейли более не является главным исполнительным директором Caspian European Club, говорится в пресс-релизе, распространенном Caspian European Club (CEC).

Данное решение связано с тем, что Мустафа Аббасбейли возглавил Ассоциацию страховщиков Азербайджана.

Как стало известно, 8 февраля 2018 года на должность главного исполнительного директора назначен Тельман Алиев, который также сохранил за собой должность первого заместителя председателя Caspian European Club, Caspian American Club и Сaspian Asian Club.

Председателем Caspian European Club, Caspian American Club и Сaspian Asian Club является Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Главным исполнительным директором Сaspian Asian Club c 14 февраля 2018 года является Самир Гаджиев.

Алиев Тельман Эльдар оглу родился 3 августа 1976 года в Баку.

Трудовую деятельность начал внештатным корреспондентом в газетах «Пионерская правда», «Комсомольская правда» и «Молодежь Азербайджана». Первая публикация появилась в газете «Пионерская правда» в 1988 году.

В декабре 1991 года на базе газеты «Молодежь Азербайджана» с группой журналистов и одноклассников создал агентство социальных исследований и изучения общественного мнения ДИНА (DINA International). В 1999 году в результате ребрендинга и изменений в составе учредителей компания была переименована в Caspian Energy Marketing.

С 1993 года является инициатором создания, руководителем и консультантом целого ряда электронных и печатных средств массовой информации, интернет-порталов, маркетинговых и консалтинговых компаний занимающихся освещением и продвижением экономических процессов в каспийско-черноморском и балтийском регионах.

В 1998 году окончил Военную академию.

C 1999 по 2006 год – президент Caspian Energy International Media Group. С 2006 года главный консультант Caspian Energy International Media Group. В мае 2011 года был избран председателем совета директоров Caspian Energy International Media Group.

С 2001 года является консультантом нефтяных компаний, финансовых и промышленных групп в Азербайджане, России, Казахстане, Грузии, Турции и в странах ЕС по маркетингу, бренд-менеджменту, PR и связям с правительством.

До 2003 года активно занимался коммерческой деятельностью.

C 2008 года в рамках «Центра изучения и развития уникальных способностей» на общественных началах сотрудничает со спортивными федерациями Азербайджана, Казахстана и Грузии в качестве психолога и кризис-менеджера с целью улучшения результатов спортсменов на международных соревнованиях.

С 2002 по 2013 год - президент и главный исполнительный директор Caspian European Club.

С 5 апреля 2013 года – главный исполнительный директор Caspian European Club.

С 16 декабря 2015 года – первый заместитель председателя и главный исполнительный директор Caspian European Club.

C 24 декабря 2016 года - первый заместитель председателя и главный исполнительный директор Caspian American Club .

С 15 ноября 2017 года первый заместитель председателя Caspian European Club и Caspian American Club.

Женат, имеет четверых детей.

Caspian European Club был создан в июне 2002 года при поддержке крупнейших нефтегазовых компаний, работающих в каспийско-черноморском регионе. С момента создания Caspian European Club способствует привлечению доходов от нефтяной отрасли на развитие ненефтяного сектора. Caspian European Club, Caspian American Club и Caspian Asian Club объединяющие в своих рядах свыше 5000 компаний и организаций, работает в 70 странах мира, ведет активную работу в направлении поддержки диалога между государственными структурами и частным сектором.

Caspian Energy, Caspian Energy Forum, Caspian Energy Award, Caspian Energy Club, Caspian European Club, Caspian Business Club, Caspian American Club, Caspian Asian Club, Caspian American Forum, CEO, CEO Breakfast, CEO Brunch, CEO Lunch, CEO Party, CEO Cocktail, Caspian Energy TV, Caspian Energy Photo, Caspian Energy Marketing, Brand Award, и многие другие являются зарегистрированными торговыми марками и принадлежат Caspian Energy International Media Group.

Лада Евграшина, Г.Р.