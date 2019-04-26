Искал 25 лет: Азербайджанец нашел могилу сына, пропавшего в боях за Карабах - ФОТО

В Имишлинском районе обнаружена могила пропавшего без вести во время боев за Карабах жителя нефтчалинского села Холгарабуджаг Ильгара Гасанали оглу Наджафова (1975 года рождения).

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, узнав о существовании в имишлинском селе Шаммедли кладбища неизвестных шехидов, отец шехида Гасанали Наджафов связался с ахундом района Адыгезалом Башировым. Тот сказал ему, что в свое время на указанном кладбище были похоронены 32 неизвестных шехида, личность 25 из которых была позднее установлена.

Ахунд сопоставил фото сына Г.Наджафова со снятыми во время похорон фотографиями шехидов и нашел сходство с одним из них.

Обратившись в ИВ Нефтчалинского района, отец шехида попросил помочь перезахоронить сына в родном селе.

25 апреля при участии сотрудников Нефтчалинской ИВ и ахунда района Гаджи Мирсеймура Алиева могилу вскрыли и перенесли останки шехида в село Холгарабуджаг, где предали земле на сельском кладбище.

Отметим, что Ильгар Наджафов пропал без вести 10 января 1994 года в боях за физулинское село Абдулрахманлы.

Тимур Рзаев, Э.Т.