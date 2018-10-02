Исчезнувший ранее из «Игры престолов» персонаж вернется в финальном сезоне – ФОТО

Отвечающий в культовом сериале за создание визуальных эффектов Джо Бауэр рассказал в своем интервью Huffington Post о том, что в «Игру престолов» вернется персонаж, которого зрители в последний раз видели в шестом сезоне.

«В финале вы снова увидите лютоволка Джона Сноу по имени Призрак. У него будет достаточно много экранного времени в восьмом сезоне», - цитирует Huffington Post Джо Бауэра, который подчеркивает, что финальный сезон будет самым масштабным.

Заключительный сезон «Игры престолов» стартует в 2019 году, но точная дата премьеры пока не сообщается.

Ф.В, Г.Р.