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Исчезнувший ранее из «Игры престолов» персонаж вернется в финальном сезоне – ФОТО

Сегодня в 09:55 ~ 1 минута на чтение 461
Исчезнувший ранее из «Игры престолов» персонаж вернется в финальном сезоне – ФОТО

Отвечающий в культовом сериале за создание визуальных эффектов Джо Бауэр рассказал в своем интервью Huffington Post о том, что в «Игру престолов» вернется персонаж, которого зрители в последний раз видели в шестом сезоне.

«В финале вы снова увидите лютоволка Джона Сноу по имени Призрак. У него будет достаточно много экранного времени в восьмом сезоне», - цитирует Huffington Post Джо Бауэра, который подчеркивает, что финальный сезон будет самым масштабным.  

Заключительный сезон «Игры престолов» стартует в 2019 году, но точная дата премьеры пока не сообщается.

Ф.В, Г.Р.

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