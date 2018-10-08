Ирину Шейк и других бывших девушек Роналду допросят в суде по делу об изнасиловании – ФОТО

Ранее немецкий Spiegel опубликовал статью, в которой обвинил спортсмена в изнасиловании 20-летней американки Кэтрин Майорги в США в 2009 году.

Spiegel утверждает, что 12 января 2010 года адвокат футбольной звезды заплатил девушке 375 тысяч долларов в обмен на то, что она не станет предъявлять его клиенту обвинений.

«Это фейковые новости. Они попросту хотят прославиться за счет моего имени. Это часть моей работы, и это нормально», - заявляет Роналду, комментируя сложившуюся скандальную ситуацию, которая будет разрешаться в итоге в суде.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Mirror.co.uk, адвокаты Кэтрин Майорги намерены допросить в суде бывших девушек футболиста, в число которых входит и российская супермодель Ирина Шейк, чей роман с Роналду длился около пяти лет.

Mirror.co.uk, отмечает что помимо И.Шейк к допросам по делу об изнасиловании будут также привлечены Ким Кардашьян, Джемма Аткинсон и Пэрис Хилтон.

Адвокаты К.Майорги считают, что информация, полученная от бывших девушек Роналду и его знакомых, может быть полезна следствию для того, чтобы описать картину поведения футболиста и его характер.

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В.Ф, Г.Р.