Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались после 4-летнего романа – ФОТО

Четырехлетние романтические отношения российской супермодели Ирины Шейк и голливудского актера Брэдли Купера подошли к концу.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на People.com, И.Шейк и Б.Купер решили расстаться, и в данный момент заняты решением вопроса об опеке над дочерью Леей, появившейся на свет весной 2017 года.

Официальные представители модели и актера никак не комментируют их разрыв, однако отмечается, что скандала в решении вопроса опеки над дочерью не предвидеться и И.Шейк и Б.Куперу все удастся разрешить полюбовно.

Отметим, что слухи о расставании одной из самых красивых пар в мировом шоу-бизнесе появлялись в СМИ всегда, но еще более они усилились после того, как модель появилась без гражданского супруга на Балу Института Костюма, прошедшем в Нью-Йорке 7 мая.

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В.Ф, Г.Р.