Ирина Арутюнян: «Пашинян не в состоянии исполнить свои обещания»

27 апреля в Ереване состоялась акция «Напоминание», в ходе которой скотчем были заклеены камеры фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения, сообщают армянские СМИ.

Член акции «Напоминание» Ирина Арутюнян на своей странице в Facebook сообщила, что тем самым они решили напомнить премьер-министру Николу Пашиняну о пока еще не исполненных обещаниях. И если Пашинян не в состоянии исполнить свои обещания, то они «готовы ему помочь».

«Народ поверил во все обещания Пашиняна: о том, что в стране больше не будет «красных линий», политзаключенных и радаров скорости, что будут высокие пенсии и зарплаты, экономический рост, инвестиции, рабочие места, но ни одно из этих обещаний не выполнено», – написала она.

А.А.