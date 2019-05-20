«Иратес»: Пашиняну нужен был шум, и он его обеспечил

Сколько бы премьер-министр Армении Никол Пашинян ни пытался обрезать крылья собственной власти, они все равно есть и очень часто не согласны с действиями и заявлениями Пашиняна.

Это довольно ярко проявилось накануне, когда «атаковали» суды», - пишет армянская газета «Иратес».

«По нашим сведениям внутри власти по этому вопросу возникли довольно большие расхождения в связи с тем, что не стоит устраивать подобные шоу, когда это можно сделать с использованием властных рычагов.

По убеждению оппозиционеров, этот шаг показал, что рейтинг Пашиняна резко упал, доказательством чего стала малочисленность собравшихся перед судами граждан. Одно из «крыльев» власти отметило, что в дальнейшем правовые последствия этого шага могут быть довольно болезненными, но Пашиняну нужен был шум, и он его обеспечил», - отмечает издание.

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А.А., Э.Т.