Иранцы откроют в Армении крупный завод для газовой индустрии

В конце апреля - начале мая 2018 года иранская компания Rad Sane Atti собирается открыть в Армении крупное производство газобаллонов.

Об этом сообщил «Sputnik Армения» директор компании Хосейн Ягубпур в ходе заседания армяно-иранской межправительственной комиссии.

Через Армению, добавил он, удобно будет вывозить товар в другие страны Евразийского союза, в том числе в Россию. Помимо ЕАЭС, иранцы хотят попробовать силы и на европейском рынке.

У компании уже есть заводы в Таиланде и Турции, а также в России (в Ульяновской области). Сырье для производства компания старается закупать или производить на месте.

В Армении хотят наладить выпуск углеродистого волокна, которым укрепляют стенки баллона (остальное сырье будут завозить из Ирана, России и Германии).

Делу помогут производственные линии, оставшиеся с советских времен.

На предприятии будут работать около ста человек.

Завод баллонов (куда вложат 20 миллионов) – это первый шаг. Дальше будет завод углеродного волокна (о котором мы уже говорили) и агропромышленный комплекс. Всего иранцы хотят создать около двух тысяч рабочих мест.

А.А.