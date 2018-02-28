1news.az
Армения
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Иранцы откроют в Армении крупный завод для газовой индустрии

Сегодня в 11:25 ~ 1 минута на чтение 305
Иранцы откроют в Армении крупный завод для газовой индустрии

В конце апреля - начале мая 2018 года иранская компания Rad Sane Atti собирается открыть в Армении крупное производство газобаллонов.

Об этом сообщил «Sputnik Армения» директор компании Хосейн Ягубпур в ходе заседания армяно-иранской межправительственной комиссии.

Через Армению, добавил он, удобно будет вывозить товар в другие страны Евразийского союза, в том числе в Россию. Помимо ЕАЭС, иранцы хотят попробовать силы и на европейском рынке.

У компании уже есть заводы в Таиланде и Турции, а также в России (в Ульяновской области). Сырье для производства компания старается закупать или производить на месте.

В Армении хотят наладить выпуск углеродистого волокна, которым укрепляют стенки баллона (остальное сырье будут завозить из Ирана, России и Германии).

Делу помогут производственные линии, оставшиеся с советских времен.

На предприятии будут работать около ста человек.

Завод баллонов (куда вложат 20 миллионов) – это первый шаг. Дальше будет завод углеродного волокна (о котором мы уже говорили) и агропромышленный комплекс. Всего иранцы хотят создать около двух тысяч рабочих мест.

А.А.

305

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Армения

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2018 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net