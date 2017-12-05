Ирана Ахмедова: «Волонтеры Гран-при Азербайджана 2018 получат возможность воочию наблюдать за Гран-при Монако»

Интервью руководителя отдела человеческих ресурсов Операционной компании Baku City Circuit Ираны Ахмедовой

- Ирана ханум, в последние годы волонтерское движение в Азербайджане набирает обороты. Ежегодно тысячи добровольцев принимают активное участие в организации гоночного уик-энда Формулы 1 в Баку. Означает ли это, что у Операционной компании Baku City Circuit (BCC) есть специальная стратегия по развитию волонтеров?

- Волонтеры играют незаменимую роль в проведении гоночного уик-энда. Мы высоко ценим вклад добровольцев и уделяем особое внимание их личностному развитию. С этой целью нами была создана Академия BCC, цель которой – обеспечение индивидуального и профессионального развития волонтеров, для которых проводятся специальные тренинги и семинары как по приобретению новых профессиональных навыков, так и по улучшению их общения на иностранных языках. Кроме того, волонтеры могут воспользоваться библиотекой Академии, в коллекции которой содержатся книги по широкому спектру направлений.

Большинство наших волонтеров являются представителями молодежи, таким образом поддерживая их, мы вносим свой вклад в реализацию государственной программы по развитию азербайджанской молодежи. Это одно из основных направлений нашей деятельности и мы прилагаем максимум усилий, чтобы наша волонтерская программа была высокоэффективной для молодых ребят. Думаю, волонтеры чувствуют то, как мы их ценим и об этом свидетельствует число заявителей для участия в нашей волонтерской программе. Так, спустя 13 дней мы вынуждены были закрыть регистрацию на прием документов в волонтерскую программу Гран-при Азербайджана 2018 года из-за высокого наплыва желающих. Я бы сказала, что мы побили рекорд по количеству заявок, так как за 13 дней к нам обратилось более 12 тысяч человек. В настоящее время мы проводим индивидуальные собеседования с каждым из обратившихся.

- В последнее время лица с волонтерским опытом охотно принимаются на работу. А могут ли волонтеры получить работу в Операционной компании Baku City Circuit и есть ли у вас такие сотрудники?

- С уверенностью могу сказать, что большая часть команды BCC состоит из молодых специалистов и среди них есть сотрудники с волонтерским опытом. Так, свыше 50 волонтеров, участвовавших в первой гонке Азербайджана - Гран-при Европы 2016 года - и проявивших себя на высоком уровня, получили шанс стать сотрудниками BCC. Это является доказательством того, что благодаря волонтерству молодые кадры приобретают профессиональный опыт и становятся более подготовленными к последующей профессиональной деятельности. Мы наблюдаем за деятельностью волонтеров и обращаем внимание на тех, кто смог выделиться и показать себя с лучшей стороны. В будущем, стараемся для таких ребят создать возможность быть принятыми в команду BCC.

- По завершению гонки прошлого сезона, группа волонтеров заработала шанс поехать на Гран При Италии 2017. Ждет ли волонтеров аналогичный сюрприз в следующем году?

- Поездка на Гран-при Италии стала для 5-ти отобранных нами волонтеров наградой за их труд. Много ярких впечатлений осталось у ребят после поездки в Италию. Мы намерены продолжить эту традицию и волонтеры Гран-при Азербайджана 2018 получат возможность воочию наблюдать за Гран-при Монако в следующем сезоне Формулы 1. Как известно, Гран-при Монако как и Гран-при Азербаджана является городской гонкой, и у обеих гонок есть много схожего в плане подготовки города к проведению соревнования. Думаю, что волонтеры, которые будут награждены поездкой в Монако смогут расширить свое мировоззрение и понаблюдать за работой своих коллег за рубежом.

- Какие волонтеры будут награждены возможностью посетить Гран-при Монако?

- Отбор волонтеров осуществляется на основе специально-разработанных критериев. В целом, для поездки на Гран-при Монако будут отобраны 5 волонтеров, которые должны принимать активное участие в семинарах и мероприятиях до гонки, активно делиться новостями о волонтерской деятельности на своих страницах в социальных сетях, а главное на высоком уровне исполнять свои обязанности во время Гран-при Азербайджана 2018 года. Кроме того, на заключительном этапе отборочного процесса мы проведем специальный экзамен и с учетом всего сказанного выберим 5 добровольцев.

- Академия BCC действительно, предлагает много возможностей для развития волонтеров. Что Вы хотели бы пожелать волонтерам в Международный день волонтера?

- В первую очередь, поздравляю волонтеров с их праздником и хочу отметить, что волонтерство является самым успешным началом в их жизни. Хочу уверить их, что Академия BCC со своей стороны будет прикладывать усилия для дальнейшего развития наших волонтеров. Призываю добровольцев быть всегда активными и работать над собой, так как это залог успеха. Волонтеры – наша молодежь, а молодежь – наше будущее!