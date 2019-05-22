Иран вложил в Западный Азербайджан 1 млрд. долларов

Президент Ирана Хасан Роухани открыл несколько проектов в области развития, обслуживания и инфраструктуры стоимостью 44,65 триллионов риалов (около 1,063 миллиарда долларов) в иранской провинции Западный Азербайджан.

Восемь водных проектов стоимостью 36 триллионов риалов (около 857 миллионов долларов) были основными проектами, открытыми во время однодневной поездки президента Ирана в эту северо-западную провинцию, сообщает 1news.az со ссылкой на IRNA.

Эти проекты развития открывают новую главу для приграничной провинции, создавая прямые рабочие места для 117 000 человек и косвенные рабочие места для 40 000 человек, как объявил министр энергетики Ирана Реза Ардаканян, который сопровождал президента во время его поездки.

Как сообщалось, эти водные проекты обеспечивают питьевой водой более 400 000 человек.

Плотина Сильве и ирригационно-дренажные каналы, плотина Карам-Абад и трубопровод для перекачки воды, и три насосные станции, плотина и электростанция Сардашт, плотина Бойлапуш были одними из тех водных проектов, которые президент Роухани запустил или ввел в эксплуатацию лично или посредством видеоконференции в этой провинции.

Такие проекты играют важную роль в устойчивом развитии приграничных провинций и улучшении условий жизни их людей, сохраняя при этом окружающую среду.