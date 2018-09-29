1news.az
В мире
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Иран отверг заявления США о причине закрытия консульства в Басре

Сегодня в 21:42 ~ 1 минута на чтение 281
Иран отверг заявления США о причине закрытия консульства в Басре

МИД Ирана отверг заявления США об угрозе безопасности с иранской стороны американскому консульству в иракской Басре, что стало причиной его закрытия, говорится в заявлении представителя МИД Ирана Бахрама Касеми на сайте ведомства.

Ранее госдепартамент сообщил о закрытии консульства в Басре, все консульские услуги будут оказываться в посольстве США в Багдаде. Госсекретарь Майк Помпео заявил, что решение о закрытии было вызвано соображениями безопасности — угрозой со стороны подразделений иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

"Исламская республика Иран осуждает и считает смехотворными оправдания США для закрытия консульства в Басре. Предсказания и обвинения, направленные против Ирана…, являются легкомысленными и подозрительными", — заявил Касеми.

РИА Новости

Telegram WhatsApp

281

просмотр
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ В мире

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2018 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net