Иран обещает продолжение возмездия за теракт в Ахвазе

Начальник иранского Генштаба анонсировал новые удары по организаторам теракта в городе Ахваз, в результате которого погибли 24 и ранения получили 53 человека.

«Ракетный удар в сирийском Дейр-эз-Зоре по объектам организаторов теракта в Ахвазе - лишь начало возмездия. Будет и продолжение. Террористы должны знать, что Иран отомстит», - заявил начальник Генштаба ВС Ирана Мохаммад Бакери.

По его словам, лидеры группировки, которая вместе с ИГИЛ организовала теракт, находятся в Европе, сообщает Anadolu.

Как ранее передало иранское государственное телевидение, Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес ракетный удар по сирийскому району Абу-Кемаль в Дейр-эз-Зоре, а именно - по позициям террористов ИГИЛ, причастных к теракту в иранском городе.

Как сообщает иранское информационное агентство Fars News, ракетный удар нанесен в 02:00 по иранскому времени из города Керманшах на западе Ирана. Баллистическая ракета среднего радиуса действия «Зульфикар» преодолела 750 километров, ракета «Кыям» - 800 километров. Ракеты поразили цели.

Теракт в городе Ахваз на юге Ирана был совершен во время военного парада, приуроченного к Неделе священной обороны - памятным мероприятиям, посвященным ирано-иракской войне 1980-1988 годов. В числе погибших были как военные, так и гражданские лица.

Ф.Багирова