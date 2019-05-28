Иран не стремится к обладанию ядерным оружием - заявление главы МИД

Как сообщает 1news.az со ссылкой на РИА Новости, министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран не стремится к обладанию ядерным оружием, которое запрещено указом верховного лидера страны Али Хаменеи.

«Аятолла Али Хаменеи давно сказал, что мы не заинтересованы в ядерном оружии, издав указ, запрещающий его», - написал Зариф в Twitter.

Глава иранского МИД также заявил, что «экономический терроризм» США «наносит вред иранскому народу и создает напряженность в регионе». Он добавил, что намерения президента США Дональда Трампа следует оценивать по его действиям, а не по словам.

Иран и «шестерка» международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимало с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

США ровно год назад объявили о выходе из соглашения о ядерной программе с Ираном и восстановлении всех санкций против страны, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Вашингтон заявил о цели довести экспорт иранской нефти до нуля и призвал ее покупателей отказаться от таких закупок.

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