Ирада Зейналова встала на защиту своей близкой подруги Маргариты Симоньян

Российская журналистка азербайджанского происхождения Ирада Зейналова выразила отношение к инциденту на радиостанции «Эхо Москвы», где главный редактор телеканала RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян отказалась разговаривать с юристом ФБК Алексея Навального Любовью Соболь.

По данным российских СМИ, Симонян якобы была госпитализирована после ее встречи с Любовью Соболь.

«Я сейчас – не о политике. О людях. Сегодня Маргарита Симоньян пришла на Эхо. Те, кто не видел эту новость, не знают, что там вдруг в коридоре на нее набросилась любовь соболь (орфография сохранена – 1news.az). Можно как угодно относиться к Навальному и его сторонникам. Не об этом. Соболь набросилась на Марго», - написала на своей странице в Facebook И.Зейналова.

И.Зейналова обвинила Соболь в собственном пиаре. «Любой ценой. Цена - боль и слезы, через которые Марго попыталась провести эфир. Она профессионал. Боль, из-за которой Марго ушла из эфира досрочно. Марго в больнице, под капельницей. Я не про политику. Я про людей», - отметила она.

«Сейчас Навальный пишет, что все ложь, что Марго в порядке. И как раз это ложь. Я с ней общалась полчаса назад. Она в больнице. Я уверена, все будет хорошо. С Марго. Я сжимаю кулаки - за Марго. И от злости на ту, которую даже не хочу считать больше женщиной. Потому что так люди себя не ведут. Никогда. Ни ради чего», - указала она.

Напомним, что в прошлом году Маргарита Симоньян угрожала натравить на Ровшана Аскерова Ираду Зейналову.

Читайте по теме:

«Как собаку»: Маргарита Симоньян угрожает натравить на Ровшана Аскерова Ираду Зейналову - ФОТО

Эльшан Рустамов, Г.Р.