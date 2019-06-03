Ирада Ибрагимова о нападении медведя на пастухов: «А они что, ждали, что он поздоровается с ними?»

Руководитель пресс-службы Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Ирада Ибрагимова прокомментировала информацию о нападении медведя на пастухов в лесу близ села Лаза Габалинского района АР.

Как сообщила 1news.az сама Ирада Ибрагимова, пастухи с отарой овец и собаками вошли в лес – дом диких животных, а потом возмущаются, что на них напал медведь.

«А они что, ждали, что он поздоровается с ними? Это естественная реакция дикого животного в лесу, который является его домом, ответ природы. В лесу и медведи живут, и волки, и лисы. Мы неоднократно предупреждали пастухов не водить отары в леса», - подчеркнула И.Ибрагимова.

Тимур Рзаев, Э.Т.