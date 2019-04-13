Ирада Ибрагимова: «Мы призываем молодежь присоединиться к движению «Добровольно спасем природу»

«Министерство экологии и природных ресурсов призывает молодежь присоединиться к волонтерской группе «Добровольно спасем природу».

Как заявила 1news.az руководитель глава пресс-службы Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Ирада Ибрагимова, молодые люди, участвующие в волонтерской деятельности, будут проводить информационно-пропагандистские и просветительские работы в области охраны окружающей среды, участвовать в учебных мероприятиях по развитию трудовых навыков, а отобранные лица будут получать специальные сертификаты.

«Предполагается, что отобранные кандидаты в будущем будут включены в реестр кадров Министерства, что даст молодым людям шанс на успешную карьеру. Желающие могут подать заявку по электронной почте [email protected] или по адресу ул. Б.Агаева, 100 (Баку). Координатор волонтеров - Хикмет Агазаде. Электронная почта: [email protected]», - подчеркнула И.Ибрагимова.

Тимур Рзаев