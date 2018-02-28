Инвестиции Azercell в Азербайджан за 21 год деятельности приблизились к $1,5 млрд

Инвестиции ООО Azercell Telecom в развитие сектора телекоммуникаций в Азербайджане за 21 год деятельности в этой стране составили почти $1,468 млрд, из них $26,61 млн - в 2017 году, сообщил журналистам глава ООО Вахид Мурсалиев.

По его словам, за все время работы в стране в госбюджет в виде налогов выплачено около 1,638 млрд манатов, из них 179,7 млн манатов - в 2017 году. Рыночная доля в секторе мобильной связи в Азербайджане - 48%.

Azercell охватывает 80% территории Азербайджана (за исключением оккупированных Арменией территорий Азербайджана) и 99,8% населения страны. В настоящее время 4,5 млн абонентов в стране пользуются услугами Azercell.

Как сообщил В.Мурсалиев, компания первой в стране предоставила услугу LTE (4G) в регионах Азербайджана, установив новые станции 4G в 2017 году в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в Гяндже, Барде, Шамкире и Лянкяране.

В 2017 году компания вложила более $1 млн в социальные проекты, развитие предпринимательства и человеческих ресурсов, а в период 1996-2017 годов этот показатель превысил $18,7 млн.

Что касается лицензии на услуги 3G, то В.Мурсалиев сообщил, что она долгосрочная (на 10 лет) и охватит и 2018 год. Изучаются и возможности технологии 5G.

«Оператор мобильной связи Азербайджана Azercell готовится к запуску услуг голосовой связи поверх сети LTE (VoLTE)», - сказал В.Мурсалиев.

По его словам, новая технология связи уже протестирована. «Поставщиком оборудования для развертывания сервиса выступает компания Ericsson», - сказал он.

Лада Евграшина, Г.Р.