Институт права и прав человека НАНА подписал меморандум о сотрудничестве с российским институтом

Институт права и прав человека Национальной Академии наук Азербайджана (НАНА) и Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России подписали меморандум о сотрудничестве.

Как сообщает 1news.az, документ подписали руководители двух институтов Айтен Мустафазаде и Талия Хабриева.

Документ предусматривает сотрудничество двух научных учреждений Азербайджана и России в сфере прав человека, разработке законодательной базы в данной отрасли.

На встрече стороны обсудили вопросы сотрудничества по различным аспектам в сфере прав человека и вызовов современного общества.

Говоря о значимости сотрудничества, директор Института права и прав человека НАНА отметила, что, учитывая вызовы современного мира, назрела необходимость в укреплении научных связей между обеими организациями в различных сферах.

«Необходимо сотрудничество в унификации международного законодательства в сфере прав человека, - отметила А.Мустафаева. - В частности, в таких важных сферах, как права мигрантов, пациентов, предоставление гражданства, в вопросах, связанных с вероисповеданием».

Глава института также рассказала о деятельности научного учреждения.

Поблагодарив руководство института за радушный прием, директор российского института Талия Хабриева, в свою очередь, подчеркнула огромную значимость данной встречи. Она отметила, что основной целью визита в Азербайджан является укрепление и еще большее расширение двусторонних связей.

Глава российского института также рассказала о перспективах, отметила, что приоритетными направлениями являются подготовка законодательства в таких сферах, как изучение минеральных ресурсов, биоразнообразия и экологических проблем Каспийского моря и его влияния на климат и демографическое положение. По ее словам, все эти вопросы стали представлять особую важность после подписание Конвенции о правовом статусе Каспийского моря прикаспийскими странами.

«Кроме того, в будущем мы планируем на многосторонней основе открыть в Баку Международный исследовательский центр по Каспию», - подчеркнула Хабриева.

По словам директора российского института в Баку пройдет международный форум, посвященный проблеме освоения Каспийского моря: «Мы уже получили одобрение на его проведение у Президента Азербайджана. Считаем, что Баку - это наиболее удобное во всех отношениях место для проведения. Баку - это единственная столица на берегу Каспийского моря, это наиболее взвешенная и спокойная политика».

Она также отметила, что азербайджанская и российская академии наук договорились об осуществлении большого научного проекта по исследованию в области философии, экологии и юриспруденции.

1news.az