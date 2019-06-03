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Instagram заблокировал аккаунт модели, выбежавшей на поле во время финала Лиги чемпионов в полуголом виде - ФОТО

Сегодня в 12:30 ~ 2 минуты на чтение 228
Instagram заблокировал аккаунт модели, выбежавшей на поле во время финала Лиги чемпионов в полуголом виде - ФОТО

Во время финального матча Лиги чемпионов между английскими «Ливерпулем» и «Тоттенхэм Хотспур» на поле выбежала полуголая болельщица.

Главному арбитру поединка пришлось остановить поединок. Службы правопорядка быстро справились с болельщицей и вывели ее с поля. После этого встреча была возобновлена.

Выбежавшей на поле девушкой оказалась модель Кинси Волански. На купальнике у дамы была надпись Vitaly Uncensored – это сайт с эротическими пранками. Vitaly Uncensored - это канал проживающего в Лос-Анджелесе бывшего порноактера Виталия Здоровецкого.

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Кинси Волански написала на своей странице в Instagram, что побудило ее выбежать на футбольное поле прямо во время финального матча Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом».

Как считает девушка, именно подобные поступки и помогают человеку почувствовать, что он по-настоящему живёт. «Делайте сумасшедшие вещи, которые запомните навсегда», - написала Волански.

До своего сумасшедшего поступка в финале Лиги чемпионов у нее было 300 тысяч подписчиков в Instagram, а уже на следующее утро – порядка 2 500 000.

Но администрация Instagram заблокировала аккаунт американской модели.

«Когда количество подписчиков растет до 2,5 миллиона за ночь, а затем тебя взламывают. Просто беги, Кинси. Это какие-то эмоциональные американские горки», — написала Волански в Twitter.

Отметим также, что организаторов финала Лиги чемпионов оштрафуют за поступок Кинси Волански.

Теймур Максутов

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