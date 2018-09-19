1news.az
Спорт
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Instagram удалил пост Нурмагомедова с критикой в адрес Тимати и Крида - ФОТО

Сегодня в 21:36 ~ 1 минута на чтение 2185
Instagram удалил пост Нурмагомедова с критикой в адрес Тимати и Крида - ФОТО

Администрация социальной сети Instagram решила удалить пост чемпиона UFC российского бойца Хабиба Нурмагомедова, который тот опубликовал в своем аккаунте, раскритиковав певца рэп-исполнителя Тимати и певца Егора Крида.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Интерфакс, об удалении поста сообщил сам Нурмагомедов в своем же аккаунте в этой же соцсети.

9 сентября в Махачкале должен был пройти концерт певца Егора Крида, однако организаторы мероприятия решили его отменить, сославшись на соображения безопасности.

Сообщалось, что в адрес певца поступали угрозы в соцсетях. Их авторы утверждали, что выступление Крида в Дагестане противоречит канонам ислама.

Комментируя отмену концерта, Нурмагомедов, назвал это «невеликой потерей».

Читайте по теме:

«Петушары»: Нурмагомедов поссорился с Тимати и Егором Кридом - ФОТО - ВИДЕО

Макгрегора просят выйти на бой с Хабибом под песню Крида – ФОТО – ВИДЕО

Основатель лейбла Black Star (под крылом этой компании выступает Крид) Тимати обрушился на Нурмагомедова с критикой, на что спортсмен в инстаграме ответил своими резкими высказываниями (в адрес обоих певцов). Этот пост и был удален администрацией Instagram.

1news.az

Telegram WhatsApp

2 185

просмотра
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Спорт

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2018 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net