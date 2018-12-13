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Instagram протестирует специальные функции для блогеров

Сегодня в 09:41 ~ 1 минута на чтение 574
Instagram протестирует специальные функции для блогеров

Приложение Instagram тестирует новые функции, которые позволят пользователям с большим количеством подписчиков ограничивать доступ к личным сообщениям, а также получать более подробную статистику страницы.

Владелец такого аккаунта сможет открывать доступ к Direct (сервис для обмена личными сообщениями в Instagram) только для определенного круга пользователей. Все остальные ему писать не смогут, сообщает в среду, 12 декабря, The Hollywood Reporter.

«Мы хотим превратить Instagram в лучшую и самую простую площадку для создания фанатских сообществ, а также помочь создателям контента строить их собственные бренды», — заявила Эшли Юки, один из менеджеров интернет-компании.

Кроме того, у блогеров появится более продвинутая статистика, которая поможет им подробнее анализировать посещаемость страницы и активность подписчиков.

20 ноября сообщалось, что Instagram намерен принять ряд мер для борьбы против приложений, которые позволяют в автоматическом режиме оставлять комментарии, лайки и подписываться на другие учетные записи.

iz.ru

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