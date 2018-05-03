Instagram и WhatsApp запускают групповые видеозвонки – ФОТО

Основатель Facebook Марк Цукерберг анонсировал на конференции F8 conference запуск групповых видеозвонков в социальной сети Instagram и мессенджере WhatsApp.

Об этом сообщает The Next Web.

Видеозвонки в Instagram уже может совершать часть пользователей, которая вошла в тестовую группу, остальным новая функция станет доступна в течение нескольких недель. Пока неизвестно, сколько человек сможет принимать участие в звонках, но, предполагается, что не больше четырех.

Цукерберг отметил, что пользователи уже потратили около 2 млрд минут на личные видеозвонки в мессенджере WhatsApp, поэтому было принято решение ввести функцию групповых видеозвонков. Она начнет работать в ближайшие месяцы.

Первые слухи о планах Instagram по запуску видеозвонков появились в январе, а в начале марта один из пользователей обнаружил в исходном коде Instagram набор иконок с телефонной трубкой и камерой, подписанные как Сall и Video call.