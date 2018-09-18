Инспекторов Дорожной полиции Баку начали обучать рукопашному бою – ФОТО

С целью еще большего повышения физической подготовки инспекторов Дорожной полиции их начали обучать приемам рукопашного боя.

Как сообщили 1news.az в Министерстве внутренних дел АР, для этого был проведен трехдневный тренировочный сбор в Баку, а также в Гяндже, Ширване, Мингячевире и Сумгайыте.

Инспекторам были показаны основные приемы самбо и рукопашного боя, в том числе по индивидуальным программам. В целом в ходе сбора был обучен 91 сотрудник Дорожной полиции.

Подобные сборы будут продолжаться год, до достижения инспекторами определенного уровня спортивной подготовки.

Отметим, что руководил сборами полковник-лейтенант полиции Мулаим Хидиров, а особо отличились на них полковник полиции Фирудин Тагиев, полковник-лейтенант полиции Махир Ахмедов, майор полиции Тундж Алышан, старший лейтенант полиции Рустам Агамалыев и старший сержант полиции Хаким Гаджиев.

Тимур Рзаев, Э.Т.